Kwaliteit Noord-Hollands drinkwater staat onder druk: hoe het toezicht de afgelopen jaren verwaterde

Weinig mensen, veel werk

Volgens Jacob de Boer is het controleapparaat in bijna heel Nederland ‘heel zwak’. Alleen in DCMR (de omgevingsdienst van Rijnmond) ziet De Boer ‘een zwaargewicht’. “Bij de rest van de omgevingsdiensten zie ik vooral gebrek aan kennis.”



Daarnaast vindt De Boer de omgevingsdiensten te terughoudend. “Je ziet toch een soort houding van mensen die trots zijn dat ze bij een groot bedrijf zoals Tata langs mogen komen. Maar je zit daar voor de gezondheid van de mensen, niet voor het bedrijf. Je moet bedrijven controleren, en als het nodig is zelfs een vergunning willen intrekken.”

Natuurlijk moet je ingrijpen bij een overtreding, zeggen het waterschap en de omgevingsdienst in het rapport. Maar inzetten op goede relaties met bedrijven achten zij minstens zo belangrijk. Het is in eerste instantie een kwestie van ‘meer bewustzijn creëren’ bij bedrijven, want de meeste bedrijven zouden niet eens op de hoogte zijn van de gifstoffen in afvalwater.

Ook de provincie zet liever in op samenwerking en vertrouwen, blijkt uit navraag van NH. Bedrijven zijn allereerst zelf verantwoordelijk voor hun uitstoot, de overheid doet de handhaving, luidt hun standpunt. Mocht er toch sprake zijn van een overtreding, dan krijgt het bedrijf in kwestie eerst een waarschuwing: dwangmaatregelen volgen pas als het niet anders kan.



Een omstreden conclusie, zegt Jantine Leeflang van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB). Want wat kan je nu eenmaal van een bedrijf verwachten? “We kunnen wel weer tienduizenden euro's inzetten in programma's die mensen met zachte hand moet overtuigen van een betere omgang met de wereld om ons heen, maar laten we ons gewoon richten op toezicht en handhaving. Als je iets doet wat niet mag, dan krijg je gewoon een boete.”

Of de omgevingsdiensten ook bereid zijn om daadwerkelijk zo dicht op de huid van bedrijven te gaan zitten, is nog de vraag. Maar met de pilot zijn in ieder geval ‘de knelpunten’ duidelijk geworden, zo stelt de provincie. De komende drie jaar investeert de provincie dan ook extra geld om het toezicht op bedrijven te intensiveren en de omgevingsdienst is van plan om het toezicht verder uit te breiden.

De burger betaalt

Terug naar de provincie. Naar Andijk om precies te zijn. Daar wijst Koen Zuurbier, adviseur bij drinkwaterbedrijf PWN, naar het IJsselmeer. In één van de belangrijkste drinkwaterbronnen van de provincie, zitten volgens hem nu zoveel giftige stoffen dat het PWN nog maar net lukt om alle rommel eruit te halen. Volgens het drinkwaterbedrijf is het een kwestie van tijd voordat er nieuwe technieken nodig zijn om het water schoon te maken. Een kostbaar proces. De rekening? Die betaalt de burger.



Naast de kosten, staat er voor de Noord-Hollandse burger nog iets anders op het spel: de gezondheid. Volgens Leeflang is het vijf voor twaalf en moeten er snel politieke keuzes gemaakt worden: Want 'iedereen heeft recht op een gezond leven'.

Wat daarvoor nodig is? Minder praten en meer doen, blijkt uit het rapport. ‘Plannen maken en beleid zijn nodig, maar in de uitvoering worden de resultaten gehaald’. Als de omgevingsdiensten daadwerkelijk de gezondheid van burgers willen beschermen dan is daar volgens het waterschap niet alleen ‘een lange adem’ voor nodig, maar ook ‘bestuurlijke moed’.