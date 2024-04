Woningeigenaren in Huizen krijgen meer tijd en extra geld voor isolatie

Steeds vaker maken gemeenten het makkelijker voor inwoners om hun huis te isoleren of te verduurzamen. In Laren is de gemeente bijvoorbeeld bezig met een groot algemeen onderzoek naar dieren in spouwmuren, zodat voor het hele gebied in een keer een vergunning afgegeven kan worden. Eigenaren hoeven dan niet zelf een duur en lang onderzoek te laten uitvoeren voor ze willen isoleren.

Vleermuizen en zonnepanelen

In Huizen is juist de subsidie voor spouwmuren komen te vervallen, specifiek om vleermuizen in hun habitat te beschermen. En ook voor zonnepanelen hoef je niet meer bij de gemeente aan te kloppen voor financiële steun. Omdat er nu een 'functionerende markt' is, blijkt daar geen subsidie meer voor nodig.

Maar voor bijvoorbeeld gevelisolatie wel. Dat is een effectieve maatregel om de thermostaat een graadje lager te kunnen draaien en dus heeft Huizen daar geld voor over. Ook kun je terecht voor steun als je het dak of de vloer van de woning wilt isoleren. En zo is er subsidie aan te vragen voor nog een heel rijtje aan maatregelen. Naar mate van belangrijkheid is meer of minder geld toegekend aan de uit te voeren werkzaamheden.

Pot leeg? Geld bij!

De subsidieregeling blijkt alleen wel heel erg in trek en de bodem van de pot komt dit jaar al in zicht. Daarom is besloten tot een verlenging van de regeling tot eind 2026 en komt er maar liefst twee ton extra geld bij.

Wel nog even een waarschuwing voor mensen die hun houten kozijnen aan de gevel willen laten vervangen door kunststof: waarschijnlijk is er dan een omgevingsvergunning nodig. Maar de leges daarvoor betaalt de gemeente ook.