Laren wil isoleren makkelijker maken: geen eigen onderzoek meer naar beschermde dieren

Ze komen relatief vaak voor in spouwmuren: beschermde dieren, zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. En dat is een probleem bij het isoleren van woningen. Nu is het nog zo dat inwoners van Laren zelf eerst een onderzoek naar deze diersoorten moeten laten verrichten voordat ze kunnen beginnen met isoleren. En dat is een langdurig traject van zo'n anderhalf jaar, wat vijf- tot tienduizend euro kan kosten.

Het hele gebied

Laren wil dus dat inwoners sneller en makkelijker hun woning kunnen isoleren en dat ze niet meer individueel naar beschermde dieren moeten speuren. De gemeente kijkt nu naar een 'soorten managementplan' (SMP). Dit is een eigenlijk eenzelfde soort onderzoek naar spouwmuur-bewoners, maar dan voor het hele bebouwde gebied.

Het SMP gaat ervoor zorgen dat er een vergunning afgegeven kan worden, nadat het onderzoek is afgerond, zodat de komende jaren inwoners van Laren kunnen gaan isoleren zonder zelf zo'n onderzoek uit te laten voeren. Wel moet de isolatie op een milieuvriendelijke wijze gebeuren. En als het SMP heeft uitgewezen dat er wel beschermde dieren in spouwmuren wonen dan moet eerst voor een alternatieve locatie worden gezorgd, waar de dieren naar toe kunnen verhuizen.

Haast

Maar blijkbaar is er wel een beetje haast, want er ligt ook een aanvraag voor een 'pre-SMP'. Dit houdt in dat er eigenlijk een ontheffing vóór de ontheffing wordt gegeven. In dat geval kun je een woning laten isoleren, voordat het grote, algemene onderzoek is afgerond. De gemeente laat weten dat Laren nog geen pre-SMP ontheffing heeft en dat het algemene SMP onderzoek sinds kort begonnen is. De ‘voorontheffing’ is alleen geldig voor woningen die in particulier bezit zijn.

Het isoleren zelf moet natuurvriendelijk gebeuren. Zo krijgen vogels en vleermuizen bijvoorbeeld een paar dagen de kans om via ‘flapjes’ de woning te verlaten en moeten er vervangende verblijfplaatsen in de buurt zijn. In het broedseizoen mag er niet geïsoleerd worden. Om hele netwerken van beschermde diersoorten te beschermen wordt er in fases gewerkt en moeten isolatiebedrijven melden waar zij bezig zijn geweest.

De gemeente verzekert dat tijdens de ‘pre-SMP-methodiek’ geen dieren gedood worden en dat er voldoende verblijfsplekken voor de dieren beschikbaar blijven. Ook vanwege het feit dat de gemeente ervoor zorgt dat verdwenen verblijfsplekken gecompenseerd worden.

10 jaar ontheffing voor vleermuis

De ontheffing wordt voor tien jaar afgegeven. Na het isoleren is het van belang om de komende jaren de woningen in de gaten te blijven houden. Zo moet worden voorkomen dat er geen nieuwe vleermuizen in de spouwmuren gaan zitten.