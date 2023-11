Stormloop op gratis vleermuiskasten in Eemnes: "Beschermen ze zo beter"

Eemnessers staan in de rij voor gratis vleermuiskasten die de gemeente uitdeelt. Tot verbazing van de gemeente is de hele voorraad al snel vergeven. Eemnessers hebben hart voor de bedreigde vleermuis, want met plaatsing van deze kasten hebben deze diertjes een veilige plek in de spouwmuur. "We beschermen ze beter", klinkt het.

Vorige week slingerde de gemeente een bericht de wereld in dat zij gratis vleermuiskasten weggeeft. Daar komt nog eens bij dat de aanvrager ook niet hoeft te betalen voor de installatie van deze voorziening. Dat komt allemaal op rekening van de gemeente.

Vervolgens ontstond er een ware run op deze kasten. Al snel was het beperkt aantal vleermuiskasten vergeven, tot verrassing van Eemnes. "We zijn erg blij dat de inwoners van Eemnes zoveel belangstelling hebben voor het welzijn van de vleermuis. Zoveel reacties hadden we niet verwacht", meldt de gemeente.

Natuurvrij

Binnenkort laat de gemeente de kasten dan daadwerkelijk plaatsen. Zo'n kast komt in de spouwmuur. Dat is dan een veilige verblijfplaats voor de vleermuis. Bij het isoleren van de spouwmuur lopen de diertjes nogal vaak het risico om dood te gaan, zeker als dat niet 'natuurvrij' gebeurt. Dat houdt in dat de vleermuizen na de winterslaap- en broedperiode eerst uit de spouwmuur verjaagd moeten worden.

De actie met de vleermuiskasten is onderdeel van het zogeheten soortenmanagementplan. Voordat woningisolatie plaats kan vinden, moet er eerst een ecologisch onderzoek worden uitgevoerd. Eemnes doet dit nu in één keer.

Ecogroen voert dit onderzoek uit in opdracht van de gemeente. Bij dit onderzoek komen ook de vleermuispopulaties in beeld. Zodra de huizen geïsoleerd kunnen worden, is het belangrijk dat dit natuurvrij gebeurt. Zo als gezegd, houdt dat het verjagen van de vleermuizen in, zodat zij dan ergens anders terechtkomen. "Daarom plaatsen we de vleermuiskasten."

Zeer veel

Uit navraag bij de gemeente blijkt dat er in Eemnes 'zeer veel vleermuizen' zijn. Dat komt naar voren uit het werk van Ecogroen. En dat bleek eerder al toen Rijkswaterstaat vleermuisvriendelijke verlichting moest aanbrengen in het fietstunneltje.

"Eemnes is door de ligging bij de polder inderdaad een plek waar vleermuizen graag verblijven. Daar zijn we heel erg blij mee, want vleermuizen worden bedreigd. Door het plaatsen van de vleermuiskasten maken we de gemeente nog prettiger voor vleermuizen en beschermen we ze beter", zegt de gemeente tot slot.