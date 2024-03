Purmerend heeft meeste duurzame huizen, hoe zit het in jouw gemeente?

Bij een huis met zo'n 'groen' energielabel moet je denken aan woningen die goed geïsoleerd zijn en een zuinige verwarmingsketel hebben. Zaken als zonnepanelen op het dak of goed geïsoleerd glas dragen hier ook aan bij. De labels lopen van G (die is voor een huis dat heel veel energie verbruikt) tot A++++, wat zou staan voor een klimaatneutraal huis. Ofwel: een huis dat geen energie verbruikt of evenveel energie opwekt als het verbruikt.

In Noord-Holland komen gemeenten Purmerend en Dijk en Waard het beste uit de bus met respectievelijk 60.2 procent en 55.9 procent duurzame woningen.

Minste duurzame woningen

Het kleinste aandeel woningen met een energielabel van A (of beter) vinden we in Zandvoort. Daar heeft 21.5 procent van de woningen een groen label. Ook in gemeente Gooise Meren, waar bijvoorbeeld Naarden en Bussum onder vallen, blijft het aantal groene woningen achter met een aandeel van 23.5 procent.

Niet van alle huizen in Nederland is een energielabel bekend. Het is pas sinds 2022 verplicht om zo'n label mee te geven aan een huis als het verkocht wordt. Nieuw gebouwde huizen hebben altijd een label van A of hoger, en bestaande woningen kunnen ook verduurzaamd worden om een ander energielabel te krijgen. Volgens de RVO heeft ongeveer de helft van alle woningen in Nederland nu een geldig energielabel.

Benieuwd hoe veel duurzame woningen er in jouw gemeente staan? Kijk dan hieronder op de kaart