Organisatie circus Hans Klok gaat in beroep tegen dwangsommen gemeente Texel

Hij benadrukt dat het maar om een paar mensen ging. "Het publiek vond het leuk en was dankbaar. We hebben ook heel goed gedraaid. Ik heb drie leuke weken gehad op die paar incidenten na dan. Texel zit in mijn hart en ik vind überhaupt de Waddeneilanden prachtig. Maar dit keer voelde ik mij niet erg welkom."

Hans Klok heeft nu een show in augustus in Carré gepland. Op Texel geeft hij in ieder geval geen shows meer. "Dat brengt mij ook niets meer", zegt hij. "Op Texel moet je lekker op vakantie gaan, maar niet optreden. Ik ben niet rancuneus, want dat zit niet in mijn aard. Heel Texel mag naar Carré komen. Dat zou ik heel leuk vinden."