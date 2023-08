Texelse buurtbewoners halen bij rechter bakzeil om circus Hans Klok te verbieden

De circusvoorstellingen van goochelaar Hans Klok op de voormalige ijsbaan mogen gewoon doorgaan. Dat bepaalde de rechter deze week naar aanleiding van een bezwaar van buurtbewoner Willem Vos tegen de evenementenvergunning van de gemeente. Diezelfde gemeente heeft echter wél een dwangsom van 10.000 euro per dag afgegeven voor de organisatie, omdat de wagens van het circus te vroeg op het terrein stonden.

Langs de rand van de voormalige ijsbaan staan al de wagens voor het personeel. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Texel hoort een gastvrij eiland te zijn. Maar dat blijkt niet voor iedereen zo te zijn. Buurtbewoners van de voormalige ijsbaan aan de rand van het centrum van Den Burg zijn niet blij met de komst van Hans Klok. "Dit is geen plek voor dit soort evenementen", zegt Sjakkelien Klaassen. "Het geeft veel overlast." Ze werd al gestoord bij de aankomst van de eerste wagens op het terrein. "Laat staan dat er straks twee optredens per dag zijn voor 300 tot 500 bezoekers", zegt ze. Eén avond had ze niet erg gevonden, maar de karavaan strijkt tien dagen op het eiland neer.

Ook de voormalige ijsbaan vindt ze daarvoor niet geschikt. Het veld is volgens haar al kapot gereden. "En dan moeten de voorstellingen nog beginnen. Het is de bedoeling om hier een beweegpark van te maken. Dan is dit evenement daar in strijd mee. Hans Klok is misschien leuk, maar niet op die plek." Buurtbewoner Willem Vos maakte bezwaar tegen de evenementenvergunning die door de gemeente was afgegeven. Volgens hem past het evenement niet binnen de bestemming en wordt het terrein straks heringericht als 'beweegpark'. Ook zou er volgens hem maar één circus per jaar op Texel gehouden mogen worden. Tot slot zou het evenement te groot zijn voor deze locatie en de voetafdruk van het toerisme heeft zijn weerslag op de omliggende woonwijk, aldus Vos. Verder voerde hij aan dat het evenement niet voldoet aan de kernwaarden van Texel. Kernwaarden Evenementenvergunningen die in strijd zijn met een bestemmingsplan, betekent niet dat deze ook moet worden geweigerd, zo staat in de uitspraak te lezen. De gemeente heeft de vergunning getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in het kader van de orde en veiligheid. Vos heeft volgens de rechter hier niets tegen ingebracht, maar alleen aangevoerd dat de Texelse kernwaarden in het geding zijn. Hij heeft volgens de rechter ook niet gemotiveerd welke van de specifieke kernwaarden ertoe zou moeten leiden dat de vergunning had moeten worden geweigerd. De rechter is het met de gemeente eens dat de evenementenvergunning niet getoetst hoefde te worden aan het bestemmingsplan. De burgemeester heeft ook toegelicht dat in het verleden beleid is vastgesteld om maximaal één circus per jaar toe te staan, omdat dergelijke evenementen zorgen voor parkeerproblemen in het hoogseizoen. Dit beleid geldt inmiddels niet meer.

Alberto Althoff met de dwangsom die hij van de gemeente kreeg overhandigd. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Desalnietemin heeft de gemeente wel een dwangsom van 10.000 euro per dag uitgevaardigd, omdat het circus enkele dagen te vroeg was neergestreken op de ijsbaan. "De gemeente doet moeilijk om niets", zegt Alberto Althoff die verantwoordelijk is voor het reisschema. De woordvoerder kwam tien jaar lang met zijn rondreizende circussen Renaissance en Althoff naar Texel. "Toen was het geen probleem en kwamen we ruim tevoren aan op de parkeerplaats in De Koog." Althoff reist al 22 jaar door Nederland. "In geen enkele gemeente hebben we problemen. Alleen op Texel. We hebben ook een advocaat in de arm genomen om de dwangsom aan te vechten." Hij benadrukt dat de organisatie niets aan het opbouwen is. "We zetten alleen de wagens neer. Het is onmogelijk om alles in één keer met de veerboot te laten komen."

Zijn verhaal wordt bekrachtigd door producent René Duursma. "We zijn enorm teleurgesteld", zegt hij. "We organiseren al heel lang evenementen, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt." Hij noemt het probleem met de gemeente 'een geschil van interpretatie.' In het kort komt het erop neer dat de aankomst van de wagens volgens Duursma iets anders is dan het opbouwen van het circus. "Daarover verschillen we van mening. Ik heb ook geïnformeerd bij de collega's of zij zoiets eerder hebben meegemaakt. Maar wat op Texel gebeurt, hebben zij nog niet eerder ondervonden." "Het circus komt niet uit de lucht vallen. De wagens komen allemaal gefaseerd op het terrein. Dan zijn we niet bezig met het opbouwen, maar met het aanvoeren van het materiaal." Duursma wist dat er voor woensdag niet opgebouwd kon worden. Daarom werden de wagens die gebruikt worden voor de opbouw op het terrein van de Texelse aannemer Werner Dros op het eiland gestald. "Daar staan ook alle transporten. Alleen niet de wooneenheden, die staan op het terrein vanwege de facilitaire voorzieningen die er nodig zijn. We hebben dat de gemeente uitgelegd. Zij hebben ons voorstel heroverwogen, maar uiteindelijk hoorden we maandagmiddag om drie uur dat we vier uur later weg moesten zijn." Niet uit de lucht Duursma heeft bij de logiesverstrekkers geen ruimte meer kunnen vinden om zijn mensen onder te brengen. "En je laat ze ook niet op straat slapen. Er is ook geen plek waar je met al die wagens terecht kunt. Want als je niet op de ijsbaan mag, dan mag dat nergens. Impliciet werd tegen ons gezegd: Rij maar terug naar de boot en kom een dag daarna maar weer terug. Dat kan toch niet?"

Dat is volgens Duursma ook de reden om geen gehoor te geven aan het verzoek van de gemeente. "We gaan in beroep tegen deze beslissing. Dit is een vervelende situatie waar je met elkaar in verzeild raakt. Ik heb er gisteren ook met Hans Klok over gesproken. Die is er helemaal een beetje ontdaan van." Warme deken Duursma is wel blij met de steunbetuigingen van veel Texelaars via social media. "Dat voelt wel als een warme deken", zegt hij. "Dat geeft aan dat het leeft en dat we welkom zijn. Maar het geeft wel een beetje een wrange smaak, eerlijk is eerlijk. Wij gaan altijd voor het gesprek. Een slecht compromis is beter dan een goede rechtszaak. Ik hou helemaal niet van rechtszaken en we geloven er ook niet in. En helemaal niet als het om dit soort futiliteiten gaat." De totstandkoming van de vergunning heeft volgens Duursma lang geduurd. "Dat voelde ook niet als een warme deken. Hans Klok wil graag naar het Waddeneiland en heeft ook wat met Texel. Hij toert langs plekken waar hij een goed gevoel bij heeft. Alleen deze onrust is niet goed. Het heeft een godsvermogen gekost om op Texel te komen, dan wil je er ook spelen. Bij de gemeente waren er veel vragen en die bleven er komen. Zes weken geleden hebben gevraagd of we nog wel welkom waren. Want als ze niet willen, moeten ze dat ook eerlijk zeggen. Maar uiteindelijk hebben we de vergunning gekregen." De gemeente Texel is om een reactie gevraagd, maar kon deze nog niet geven.