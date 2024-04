Hilversum wacht brief Van der Burg niet af en zet derdelanders uit

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, besloot dinsdagavond dat zes derdelanders die hun uitzetting aanvochten, voorlopig recht op opvang houden. Ze mogen wachten op een oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

Eerder had de raad juist bepaald dat de tijdelijke bescherming voor derdelanders eindigde op 4 maart en dat zij nog tot dinsdag hadden om de opvang te verlaten of asiel aan te vragen. Na de jongste uitspraak besloten meerdere gemeenten woensdag te stoppen met het uitzetten van derdelanders. Zij willen een brief afwachten van demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) die duidelijkheid moet bieden.

Naar de rechter

Hilversum kan echter "niet anticiperen op wat wel of niet in die brief staat", zegt de woordvoerder. Negen derdelanders die naar de rechter zijn gestapt, mogen in afwachting van een uitspraak in hun zaak wel nog in de Hilversumse opvang blijven. Elf anderen zijn de afgelopen weken zelf vertrokken, zegt de woordvoerder.

De gemeente weet niet waar zij of de derdelanders die woensdag zijn uitgezet, naartoe zijn gegaan. In Dordrecht, Alblasserdam en Meppel zijn dinsdag ook derdelanders uit de opvang gezet. Ook van hen is niet duidelijk waar ze op dit moment verblijven.

In Alblasserdam zijn 23 van de 24 derdelanders vertrokken, van wie drie op dinsdag. Meppel stuurde die dag de enige derdelander uit de gemeentelijke opvang weg. Dordrecht zette dinsdag 38 derdelanders uit. Derdelanders uit Oekraïne die nu nog in de opvang van die Zuid-Hollandse gemeente zijn, mogen daar voorlopig blijven, in afwachting van de brief van Van der Burg.