Amsterdam aA nl Derdelanders Hamid en Kumar mogen nog even in Nederland blijven: "Ik had mijn tassen al gepakt"

De Pakistaanse Hamid (24) ging naar Oekraïne om te studeren, Kumar (42) uit India wilde er een restaurant beginnen. En toen brak de oorlog uit. Hamid en Kumar vluchtten naar Nederland en zijn zogenoemde derdelanders: dat zijn mensen zonder de Oekraïense nationaliteit, maar die wel in Oekraïne werkten of studeerden toen Rusland binnenviel. Het kabinet wil dat de bescherming van de derdelanders per vandaag stopt, maar de Raad van State heeft daar voorlopig een stokje voor gestoken.

Hamid en Kumar zitten in de opvang in het Amstel Botel in Noord. Ze genieten als derdelander dezelfde tijdelijke bescherming als Oekraïense vluchtelingen. Dat betekent dat er opvang voor ze is, dat ze mogen studeren of werken en leefgeld krijgen. Maar het kabinet wilde per vandaag een einde maken aan die tijdelijke bescherming. Kumar: "Ik ben sinds januari aan het werk (in een supermarkt en als chef in een restaurant, red.) maar ik ben overal mee gestopt. Ik heb mijn tassen al gepakt, maar ik heb geen idee waar ik heen moet gaan."

derdelanders Hamid en Kumar - AT5

Maar afgelopen zaterdag maakte staatssecretaris Eric van der Burg bekend dat de derdelanders in Nederland mogen blijven tot de hoogste rechter een uitspraak heeft gedaan over de vraag of het kabinet hun tijdelijke bescherming mag opheffen. Die uitspraak wordt op z'n vroegst in november verwacht. "We hebben twee extra maanden gekregen", zegt Hamid. "Ik hoop dat het Nederlandse rechtssysteem de mensenrechten respecteert en ons de tijdelijke bescherming die nodig is zal bieden."

Opvanglocatie het Amstel Botel op de NDSM-pier - AT5

Amsterdam telt zo'n driehonderd derdelanders. Wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) is blij dat er voor deze groep nu wat meer duidelijkheid is. "Wij hebben als Amsterdam gezegd 'we willen het zorgvuldig doen'. We willen mensen niet zomaar op straat zetten. We willen met mensen in gesprek om te kijken wat het toekomstperspectief is en dat zullen we ook blijven doen. Maar alles staat of valt met de uitspraak van de hoogste rechter." Kumar kan zijn tassen tot die tijd weer uitpakken. "Ik kan alleen maar wachten en bidden dat de hoogste rechter in ons voordeel beslist."

Reactie VluchtelingenWerk: 'We zijn blij dat staatssecretaris Van der Burg op de valreep heeft besloten om de bescherming van derdelanders voort te zetten tot de definitieve uitspraak van de Raad van State volgt. Door het besluit van de Staatssecretaris kunnen derdelanders voorlopig in de gemeentelijke opvang blijven en kunnen derdelanders die werk hebben gevonden hun werkzaamheden doorzetten. Ook voor werkgevers geeft dit besluit meer duidelijkheid. Het is jammer dat de tussenkomst van de Raad van State nodig was om te zorgen dat derdelanders het recht op opvang behouden tot een definitieve uitspraak volgt van de hoogste rechter. Het kabinet had vanaf het begin af aan het uiteindelijke oordeel van de Raad van State moeten afwachten. We plaatsen dit handelen in een trend die we al langer zien, waarin als het over vluchtelingen gaat de wettelijke grondslag van het beleid geen doorslaggevende rol meer lijkt te spelen. Nederland wordt regelmatig teruggefloten door zowel de Raad van State als het Europees Hof van Justitie over juridisch twijfelachtig beleid'