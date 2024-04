Wéér auto uit bocht gevlogen op Drie Merenweg bij Vijfhuizen, een gewonde

Twee weken geleden gebeurde er een soortgelijk ongeluk in deze bocht. Een automobilist verloor de macht over het stuur. Het lukte niet om de auto op tijd te stoppen, waardoor het voertuig ondersteboven in de sloot belandde. Een van de drie inzittenden raakte gewond.

Ook in andere jaren raakten in deze bocht al meerdere auto's te water. Zo haalden in 2016 omstanders een moeder en haar 4-jarige dochter uit het water. Ook in 2018 ging het twee keer mis en in 2022 nogmaals.

Vangrails

Vanwege de reeks ongelukken op de Drie Merenweg zijn in augustus 2023 maatregelen genomen. De provincie plaatste op meerdere plekken vangrails en bermverbandblokken zodat automobilisten niet meer in de berm terechtkomen. Aan de kant waar vandaag en twee weken geleden een auto uit de bocht vloog, zijn daarentegen geen vangrails.