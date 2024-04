Pompen met de kraan open op de Bergense Zeeweg: zandzakken houden geen stand

Een voorbijganger slaat het tafereel hoofdschuddend gade. "Die vrachtwagen wordt volgepompt, rijdt dan een paar honderd meter en wordt daar bij de rotonde weer leeg gepompt. Het is hier net Buurman & Buurman", grapt hij tegen mediapartner Streekstad Centraal.

Er is ook een lange slang over de weg gelegd, waardoor het water naar de put bij de rotonde wordt gepompt. Het verkeer wordt door verkeersregelaars gemaand voorzichtig over de slang te rijden.

Maar de pomp en slang bleken niet genoeg, laat een woordvoerder van de provincie weten. Daarom wordt nu ook een tankwagen ingezet met een grote waterzuiger en een capaciteit van 12.000 liter. "Het is gewoon te veel water", erkent de woordvoerder. Een deel van de weg is daarom weer afgezet. "Het verkeer moet via één rijbaan. We blijven de situatie monitoren."