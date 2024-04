Werkdagen van elf uur eisen tol voor dokter Ephrahim Jerry, die stopt als profhandballer

"Ik heb altijd al geweten dat ik het handbal wilde combineren met een mooie, zware studie geneeskunde." Toen hij klaar was met geneeskunde heeft hij ervoor gekozen om nog een tijdje te genieten van het profleven. Dat deed hij een jaar in Zwitserland en een jaar in Frankrijk. "Toen dacht ik: het is misschien wel mooi geweest. Bij Volendam kon ik het handbal combineren met het werk in Amsterdam. Ik vond het nog leuk en ik had het gevoel dat ik nog veel te bieden heb. Dit seizoen kwam ik erachter dat het werk ongelooflijk leuk is, maar de dagen ontzettend lang zijn."

Verrijking

"Dokter zijn is echt mijn roeping, maar ik ben echt blij dat het handbal op mijn pad is gekomen", zegt Jerry, die aanvankelijk voetballer wilde worden. Op het moment dat zijn broer en zus op handbal gingen, was hij verkocht en schopte hij het ver. "Ik denk absoluut dat het een verrijking is geweest. Ik heb een EK gespeeld en ben overal op de wereld geweest. Van Brazilië tot Korea en Qatar. Zonder handbal was ik niet de persoon geweest, die ik nu ben. Het heeft mij meer opgeleverd dan ik ooit had kunnen dromen."