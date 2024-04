Pro-Palestijnse actievoerders ketenen zich vast bij Huizer defensiebedrijf: "We blijven zitten"

De actiegroep zegt dat Thales medeverantwoordelijk is voor oorlogsmisdaden die Israël zou plegen in de Palestijnse gebieden. "Ze werken samen met verschillende Israëlische wapenproducenten en leveren onderdelen die worden gebruikt tegen de Palestijnen", zegt woordvoerder Benjamin Baars. "We kunnen niet accepteren dat Thales winst maakt op moord."

De Huizer vestiging is niet de enige vestiging die vandaag wordt bezet. Er wordt ook gedemonstreerd in Hengelo, Delft en Breda. De actie is onderdeel van een lange reeks van internationale acties tegen de Thales Group, waaronder in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland, Schotland en België.