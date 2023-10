Klimaatburgemeester Trees demonstreert in Den Haag; overtreedt regels al na dag één

Trees Lammers is pas één dag klimaatburgemeester van Hilversum en heeft zich nu al niet aan de regels gehouden. Vorig jaar werd ze ook al benoemd tot klimaatburgemeester, maar toen was ze na twee dagen al ontslagen vanwege deelname aan demonstraties en het overtreden van de wet daarbij. Dit jaar mocht ze opnieuw klimaatburgemeester worden, als ze dit niet wéér zou toen. Toch stond ze vandaag - namens Extinction Rebellion - te demonstreren in het overheidsgebouw van Economische Zaken en Klimaat.

Trees Lammers is gisteren, tijdens de Nationale Klimaatweek, uitgeroepen tot klimaatburgemeester van Hilversum. Een opmerkelijke keuze, aangezien dat vorig jaar niet goed ging; ze werd na twee dagen al ontslagen nadat ze werd opgepakt omdat ze naakt op het spoor protesteerde in het westelijke havengebied van Amsterdam. Nog geen 24 uur later werd ze in de ontvangsthal van het ING-hoofdkantoor weer in de boeien geslagen.

Terug

Nu is Lammers dus weer terug als klimaatburgemeester, maar ze lijkt niet te willen veranderen. Eén dag na haar aanstelling demonstreert ze alweer tegen het huidige klimaatbeleid. Samen met twee andere leden van Extinction Rebellion zit ze in het gebouw van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag.

Lammers wil dat de overheid meer geld vrijmaakt voor het klimaat. "De rijksoverheid heeft bijna 85 miljard euro uitgegeven aan maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, bij lange na niet wat er naar het klimaat gaat. Terwijl dat probleem vele malen groter is. De overheid moet écht meer doen. Daar ga ik mij hard voor maken."

Record

Nadat ze bijna vijf uur in het overheidsgebouw zat, is ze door de politie naar buiten gesleept. Ze is niet officieel aangehouden, wat in eerste instantie wel het plan was. "Dan was ik sowieso na één dag al ontslagen als klimaatburgemeester. Dat moet een record zijn!" zegt Lammers.

Of ze na deze actie toch nog klimaatburgemeester mag blijven is nog even de vraag.

NH maakte een video over deze demonstratie. Deze is morgen te zien op nhnieuws.nl en in de app.