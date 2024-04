Wandel4daagse Alkmaar in nieuw jasje trekt honderden nieuwe deelnemers

De Wandel4daagse van Alkmaar vindt dit jaar plaats van woensdag 12 tot en met zaterdag 15 juni. Om terugkerende wandelaars te blijven verrassen heeft Le Champion sinds 2022 alle routes vernieuwd. En de organisatie doet daar deze editie nog een schepje bovenop.

De Pelgrimsroute, naamdrager van de wandelroute op vrijdag, is dit keer omgedraaid. "Die wordt andersom gewandeld vergeleken met voorgaande edities. Wandelaars beoordelen deze dag als beste, het enige wat miste was een gezellige feestlocatie onderweg", verklaart de organisatie.

Witte Kerk

Door de aanpassing is de feestlocatie dit jaar bij de Witte Kerk in Heiloo, de laatste stempelpost van die dag. Vanaf daar wandelen deelnemers van alle afstanden gezamenlijk naar de finish op het Canadaplein. "Vorig jaar werd op deze manier de route op donderdag, de Stad van de Zonroute, aantrekkelijker gemaakt. Nu is vrijdag aan de beurt."