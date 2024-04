Bergen wil onafhankelijk onderzoek naar fascistische brieven van Lucebert

Lucebert was een van de bekendste dichters en kunstenaars van de twintigste eeuw. Hij woonde jarenlang in Bergen en wordt gezien als de voorman van de beweging van de Vijftigers; een progressieve groep naoorlogse dichters en kunstenaars.

Sinds de publicatie van een zestigtal brieven, die hij in zijn jeugd vanuit Duitsland tijdens de oorlog schreef, wordt het gebruik van zijn naam in vraag gesteld. Uit een biografie geschreven door Wim Hazeu (2018) bleek zijn fascinatie voor het naziregime groter dan gedacht. De brieven gaan over het verlangen naar een groot Germaans rijk en staan vol racistische en antisemitische uitspraken.

Al jaren vraagt het Joods Overleg Bergen Alkmaar de Lucebertschool in Bergen een andere naam te geven. Ook willen ze dat de gemeente Bergen het gedenkbeeld op het Plein weghaalt en dat de dichtregel 'Van te veel spektakel wankel je allicht' op het Alkmaarse stadskantoor verdwijnt.

Duitse censuur

Maar niet iedereen is het daarmee eens. Volgens onderzoeker Graa Boomsma kwam het besproken gedachtegoed veel meer bij Tiny vandaan. Hij zou haar in zijn brieven als een verliefde tiener naar de mond hebben gepraat. Ook zou de Duitse censuur hebben bijgedragen aan zijn woordkeuzes. Het postverkeer werd in Duitsland grondig nagekeken. Dat valt ook op te maken uit een van de brieven. Daarin staat: 'Schrijf me of de censuur zo goedaardig is geweest deze tekening door te laten'.

