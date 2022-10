Waarom de naam Lucebert volgens deze Bergense historicus nooit mag worden uitgewist

Het Joods Overleg Bergen Alkmaar (JOBA) wil dat de gemeenten afstand nemen van de naam Lucebert. Van de dichter en schilder was al bekend dat hij in zijn jonge jaren sympathiseerde met de nazi's, maar nadat vorige maand een stapel brieven aan zijn jeugdvriendin openbaar werd gemaakt, laait die discussie weer op.

Grootheden van vroeger staan tegenwoordig ter discussie. Door welke bril moeten we het levenswerk van Lucebert bekijken, nu we weten van de fascistische ideeën uit zijn jeugd?

Hij was niet alleen een van de meest invloedrijke Nederlandse dichters van de twintigste eeuw - bekend van de zin: "Alles van waarde is weerloos", maar in zijn jeugd ook een groot nazi-sympathisant.

Lucebert, de pseudoniem van de Amsterdamse Lubertus Jacobus Swaanswijk, was dichter en schilder. Hij woonde jarenlang met zijn gezin in Bergen en werd gezien als de voorman van de beweging van de Vijftigers, een progressieve groep naoorlogse dichters en kunstenaars.

Het JOBA vraagt gemeenten de Lucebertschool in Bergen een andere naam te geven, het gedenkbeeld op het Plein in Bergen weg te halen en een passage uit een gedicht op het Alkmaarse stadskantoor te verwijderen.

"Jeugdzonde of niet, je gaat geen straat of school naar zo iemand vernoemen"

Journalist Frits Barend pleitte er vanmorgen op NH Radio voor dat gemeenten afstand nemen van zijn naam.

"Hij was ontzettend geliefd in Nederland, maar toen kwam naar buiten dat hij zich in 1943 vrijwillig had aangemeld voor de Duitse Arbeitseinsatz. Hij was toen 19, een jeugdzonde misschien, maar toen waren de jodenvervolgingen alom bekend. Wie zich met die kennis nog steeds vrijwillig aanmeldt en ondertussen brieven naar zijn jeugdvriendin ondertekent met: Sieg Heil, is overtuigd Nazi."

Vrije wil

De brieven naar zijn jeugdvriendin Tiny Koppijn, schreef hij in Duitsland. Ze onthulden dat de dichter, toen nog Lubertus Jacobus Swaanswijk niet tegen zijn wil was opgeroepen voor de Arbeitseinsatz, maar dat hij zich uit vrije wil had aangemeld.

"Na die biografie is pas naar buiten gekomen wat hij allemaal heeft geschreven. In kleine kring wist men ervan, maar voor het grote publiek was het een schok. Hij heeft er nooit over gesproken, omdat hij het denk ik zelf eigenlijk ook een schande vond. Als hij er open over was geweest, had nooit iemand een school of straat naar hem vernoemd."

'Politieke zaak'

Barend noemt het 'treurig' dat een Joodse organisatie zich hier na vier jaar stilte weer druk om moet maken. "Ik vind dit een zaak van de gemeenten en de politiek. Volgens Lucebert waren joden het kwaad in de wereld. Jeugdzonde of niet, je gaat geen straat of school naar zo iemand vernoemen. Ik zou mijn kind niet op een Lucebertschool willen zetten."

Tekst gaat verder.