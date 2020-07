Kunstenaar uit Londen verblijft in Luceberthuis: "Je voelt zijn energie hier nog hangen"

BERGEN - In de zesde aflevering van Cultureel Bergen vertelt beeldend kunstenaar uit Londen Willem Weismann over zijn verblijf in het Luceberthuis, en de invloed die de dichter op zijn creaties heeft gehad. Met bouwhistoricus Rob de Vries werpt het kunst- en cultuurprogramma een blik op Egmondse bouwwerken en de Schoorlse kunstenaar Willem Schotten laat zien hoe hij zijn 'kunstkastjes' in elkaar knutselt.

Luceberthuis / Artfridge (CC)

In de uitzending ontmoet presentatrice Maya Link dominee én vlogger in coronatijd Engele Wijnsma. Hij vertelt over hoe kunst en cultuur hem wekelijks inspireren voor de zondagse dienst. Ook Agnes Audier schuift aan. De organisator van het duurzame festival Vibe of the Earth zet alles op alles om het evenement in september toch te laten doorgaan.

Cultureel Bergen - NH Nieuws

Maya Link presenteert afwisselende items over beeldende kunst, fotografie, film, muziek, literatuur, architectuur, cultuurhistorie en podiumkunst in Bergen. Cultureel Bergen neemt een kijkje achter de schermen bij makers en organisatoren, die ondanks de crisis doorwerken aan hun grote passie of voorbereidingen treffen voor nieuwe producties in het nieuwe seizoen binnen de anderhalvemetersamenleving. Cultureel Bergen wordt twee keer per maand uitgezonden op vijdagavond om 20:00 uur uitgezonden door mediapartner RTV80.