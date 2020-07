Youp van 't Hek: "Ik was twee keer bijna dood"

BERGEN - In de vijfde aflevering van Cultureel Bergen bij RTV80 op vrijdag ontmoette Maya Link schrijver en cabaretier Youp van ’t Hek (66). Hij vertelt over hoe corona zijn werk- en privéleven op zijn kop zette. Na zijn laatste optredens in Carré liep Youp het virus op. Inmiddels is hij hersteld en voorlopig niet van plan de handdoek in de ring te gooien.