Besluit spreuk Lucebert op stadskantoor Alkmaar uitgesteld: "Taak voor nieuw college"

"Van te veel spektakel wankel je allicht", is de tekstregel uit een gedicht van de Bergense Lucebert die prijkt op het Alkmaarse stadskantoor. Niet alle letters zijn meer leesbaar in het donker, maar of de gemeente dat nog gaat repareren, is onzeker. Het nieuwe college mag zich straks gaan buigen over de vraag: moeten we de omstreden dichter uit het straatbeeld wissen?

Vorig jaar oktober werd een stapel brieven aan zijn jeugdvriendin Tiny Koppijn openbaar gemaakt. Daaruit bleek dat Lucebert een grote fascinatie had voor het nazistisch gedachtegoed. Sindsdien laait de discussie op of de dichter nog wel een plekje verdient in ons straatbeeld. Niet als het aan het Joods Overleg Bergen Alkmaar (JOBA) ligt. Daar is de wens dat gemeenten afstand nemen van Lucebert. Zo is aan Bergen gevraagd de Lucebertschool een andere naam te geven en het gedenkbeeld op het Plein te verwijderen. Alkmaar kreeg het dringende verzoek de passage op het stadskantoor weg te halen. Maar de gemeente is er nog niet over uit, zegt een woordvoerder tegen mediapartner Alkmaar Centraal. Het besluit daarover is een taak voor het nieuwe college. Voorlopig zal de tekst dus blijven hangen. Tekst gaat verder.

