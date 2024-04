Twee jaar celstraf voor plaatsen handgranaat op festivalterrein Purmerend

De toen 26-jarige man heeft in de nacht van 14 op 15 juli een handgranaat aan het hek van een festivalterrein in Purmerend vastgemaakt. "Dat heeft tot een levensgevaarlijke situatie geleid voor bezoekers, medewerkers en voorbijgangers van het festival", zegt de rechtbank over de ernst van de zaak.

De handgranaat was aan het hek bevestigd door middel van een tie-wrap. De rechtbank schrijft: "Wanneer iemand de handgranaat zou verwijderen door aan de handgranaat te trekken, zou de veiligheidspin met de trekring achterblijven aan de tie-wrap, waardoor de handgranaat zou zijn geactiveerd en onherroepelijk tot ontploffing zou zijn gekomen."

'Drugspsychose'

De advocaat van de verdachte geeft aan dat de jonge man in een 'drugspsychose' zat. De rechtbank legt de man een gevangenisstraf op van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk zijn met een proeftijd van twee jaar.

De verdachte heeft in de komende twee weken de mogelijkheid om tegen de eis in hoger beroep te gaan.