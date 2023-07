Man (26) aangehouden voor plaatsen handgranaat vlak bij festival in Purmerend

De politie heeft een 26-jarige man uit Edam-Volendam aangehouden voor het plaatsen van een handgranaat aan het hek van een festivalterrein in het Leeghwaterpark op zaterdagavond. Daar was op dat moment het Electronic Picnic Festival aan de gang.

De politie meldt dat ze op zaterdagavond werden gealarmeerd over een explosief aan een hek bij het festival. Het bleek om een handgranaat te gaan. De Explosieven Opruimingsdienst heeft de granaat vervolgens veiliggesteld en verwijderd.

Nog diezelfde nacht kon de politie een verdachte aanhouden: een 26-jarige man uit Edam-Volendam. Dat gebeurde in zijn woning. De politie onderzoekt nu het motief van de man om een handgranaat bij het festival te plaatsen.

'Had niets met het festival te maken'

Eerder reageerde de organisatie als volgt op het voorval: "Aan het begin van de avond is door een van onze beveiligers een verdacht voorwerp aangetroffen buiten het festivalterrein. Wij hebben direct deze omgeving afgezet en de autoriteiten op de hoogte gebracht. Die hebben alert gereageerd en door een goede samenwerking is het voorwerp veiliggesteld en kon ons festival gewoon doorgaan. We weten inmiddels dat dit niets met het festival te maken had."