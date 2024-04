Driedubbele aanslag van Waternet: "Kom in de problemen als ik het in één keer moet betalen"

De hoogte van de waterschapsbelasting verschilt per situatie, maar kan oplopen tot honderden euro's per jaar. Normaal gesproken betalen inwoners deze waterschapsbelasting eens per jaar, maar door een nieuw ICT-systeem in 2020 konden er jarenlang geen belastingaanslagen worden verstuurd.

Deze achterstallige aanslagen moeten alsnog worden betaald. De totale waarde van de aanslagen uit deze drie opeenvolgende jaren is 511 miljoen euro. Het Waterschap heeft de belastingaanslagen voor 2022 en 2023 dit jaar al verstuurd. Inwoners kunnen de aanslagen van dit belastingjaar na de zomer verwachten.

Vertrouwen overheid

De opeenvolgende belastingaanslagen drukken zwaar op financieel kwetsbare inwoners, merkt Wil Roode van Amstelveense-minima, een informatieve website voor deze doelgroep. Om haar heen ziet ze dat veel mensen bang zijn om hulp te vragen. "Ze hebben geen vertrouwen in de overheid. Bovendien moet er van alles aangeleverd worden om hulp te krijgen. Dat vergt veel organisatorische vaardigheden."

"We begrijpen dat dit heel vervelend is en bieden onze excuses aan", vertelt de woordvoerder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. "We proberen te zoeken naar een passende oplossing. Als inwoners of bedrijven betalingsproblemen hebben, zijn er betalingsregelingen mogelijk. Ook is gekozen voor het meest ruimhartige kwijtscheldingsbeleid dat binnen de wetgeving mogelijk is."