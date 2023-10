'Collectief trauma' bij Waternet, benodigde reorganisatie kost miljoenen, maar is bijna niet uit te voeren

De aanpak van de organisatorische problemen bij de stichting Waternet is nog ingewikkelder dan de gemeente, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet zelf dachten. Er is sprake van een 'collectief trauma' bij de medewerkers en het bedrijf lijkt 'onbeheersbaar' te zijn geworden. Dat concluderen adviesbureau Rijnconsult en de directie van Waternet. De gemeente wil snel een extra onderzoek instellen om de problemen het hoofd te kunnen bieden.

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de gemeente Amsterdam werken vanaf 1997 samen via de stichting Waternet bij de uitvoering van hun watertaken (waterzuivering, dijken en drinkwater onder meer). Het idee was dit veel voordelen en een efficiënte organisatie op zou leveren. Het tegendeel is het geval, zo blijkt al jaren. Partijen in de gemeenteraad hebben daar onlangs in een spoeddebat vragen over gesteld.

Verwarring en teleurstelling

Uit een brief van het Amsterdamse college van b en w aan de gemeenteraad blijkt het dat het reorganiseren van Waternet veel taaier is dan gedacht, en dat ook nog eens extra risico's meebrengt. Als bijlage bij de brief zijn de conclusies meegestuurd van zowel adviesbureau Rijnconsult als de huidige directie van Waternet. "Bij de uitwerking van het model (voor de reorganisatie, red.) zijn we op risico’s gestuit die niet onbekend waren, maar groter en lastiger oplosbaar blijken te zijn dan in januari gedacht" aldus het college in de brief.

Rijnconsult en de directie van Waternet stellen allebei dat de samenwerking ook is mislukt omdat in het waterbedrijf langdurig onduidelijkheid was 'over verantwoordelijkheden, sturing en rollen. De stapeling van steeds nieuwe concepten heeft niet tot resultaat en succes geleid, maar tot verwarring en teleurstelling. Die teleurstelling - door Rijnconsult 'collectief trauma' genoemd - werkt ondermijnend voor het verandervermogen van de organisatie,' schrijft de directie in een risicoanalyse.