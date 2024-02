Waternet stuurt rekening 2.5 jaar na het overlijden van Nathalie's moeder

Nathalie uit Hilversum dacht alle financiële zaken na het overlijden van hun moeder te hebben afgehandeld, maar ruim twee jaar later ontvingen ze toch nog een verrassende envelop met een rekening van 140 euro van Waternet. Dit bleek geen geïsoleerd geval te zijn; het afgelopen jaar ontvingen meer dan 30.000 klanten van Waternet verlate facturen als gevolg van problemen met een nieuw computersysteem.

Nathalie overwoog nog even om in bezwaar te gaan tegen de aanslag, maar die hoop liet ze al snel varen. Waternet mag namelijk wettelijk nog aanslagen sturen met terugwerkende kracht tot vijf jaar terug. "Je kan er niks tegen doen", verzucht ze. "Dat verlies je toch."

"Maar na twee en een half jaar verwacht je zo iets niet." Dus Nathalie is gaan bellen met Waternet. Na uitgebreide uitleg van de situatie, kreeg ze te horen dat vanwege een foutief computersysteem de aanslagen pas later komen. "En dus ook nog van uw moeder."

Nathalie en haar zus zijn niet de enige. Door een fout bij Waternet hebben het afgelopen jaar ruim 30.000 klanten van Waternet een verlate factuur ontvangen. Vanwege problemen met een nieuw computersysteem ging de facturatie bij sommige klanten een tijd fout, en dat geld moest later nog worden geïnd.

"Ik dacht eerst: dit klopt niet", vertelt Nathalie. "Maar een week later kreeg ik de aanslag dat ik nog moest betalen voor de periode tot 11 juni 2021, de datum dat ze is overleden."

Frustratie over problemen bij Waternet: "Het gaat wel ergens om, ik moest 250 euro betalen"

Frustratie over problemen bij Waternet: "Het gaat wel ergens om, ik moest 250 euro betalen"

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Wil je ons nieuws via WhatsApp ontvangen? Abonneer je hier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.