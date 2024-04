Zweten voor een goed doel: Alkmaarse Belinda crossfit tegen onbekende hersenziekte CADASIL

Paasmaandag is voor Belinda een belangrijke dag bij Sero Crossfit in Alkmaar. Ze gaat zes uur lang een crossfit work-out om zo geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte CADASIL, waar haar vriend Johan (47) aan lijdt. De ziekte is ongeneeslijk en ook over het verloop ervan is veel onduidelijk. Daarom is meer onderzoek noodzakelijk, vertelt ze tegen mediapartner Streekstad Centraal.

CASADIL staat voor Cerebrale Autosomaal Dominante Arteriopathie met Subcorticale Infarcten en Leukoencefalopathie. Het is een nog onbekende hersenziekte met symptomen als, extreme vermoeidheid, depressie, vergeetachtigheid en verminderde empathie.

Klachten die Belinda ook bij Johan herkent. "Er zijn momenten dat ik heel verdrietig wordt van binnen." Hij is niet meer de Johan die hij was. "Zijn gedrag is veranderd. Soms reageert hij bot, en dan denk ik: is dit nou Johan of een symptoom van CADASIL? Hij begrijpt bepaalde dingen gewoon niet meer", vertelt ze.