Harmen en Esther verloren dochter Femke aan kanker en zetten zich al jaren in voor KiKa

Harmen en Esther Akerboom hebben in 2004 hun oudste dochter verloren aan kanker. Sindsdien zamelen zij geld in voor KiKa. "Ze is negen maanden ziek geweest en nog geen anderhalf jaar oud geworden. We weten zelf dus hoe heftig en ernstig het is als kinderen kanker krijgen", vertelt Harmen.

Niet alleen de ziekte zelf, maar ook de bijwerkingen hebben invloed op het leven van de kinderen. Ze kunnen zelfs ook aan de bijwerkingen, zoals bijvoorbeeld een longontsteking, overlijden. Voor al die ziektes en bijwerkingen heeft KiKa een wetenschappelijk programma waarmee getracht wordt de overlevingskans te vergroten. Die overlevingskans is nu 82%. "Maar uiteindelijk wil je alle kinderen genezen van kanker," aldus Esther.

Om financiële steun te geven aan de onderzoeken van KiKa werken Harmen en Esther sinds 2018 met anderen samen in een team dat vernoemd is naar hun dochter Femke. "Daarmee is de afgelopen jaren al zo'n anderhalve ton opgehaald."

Springen voor onderzoek

Jitty Kroezen, de zus van teamlid Ingrid, is eigenaar van trampolinepark Sam City in Hoorn. Hier vinden 12 en 15 maart enkele activiteiten plaats om nog meer geld voor KiKa op te halen. "Het is een trampolinepark, dus je kunt springen voor KiKa", vertelt Esther." Dit zal onder meer gebeuren aan de hand van een work-out. Ook kun je lasergamen en wordt er een driegangendiner georganiseerd.

Voor acute myeloide leukemie, de ziekte waaraan de dochter van Harmen en Esther overleed, is inmiddels een doorbraak gerealiseerd. "Femke was 8,5 maand toen ze onverklaarbaar begon te huilen. Het bleek heel moeilijk de diagnose te stellen. Tijdens de vele bezoeken aan de huisarts en in het ziekenhuis hebben we allerlei ziekten voorbij horen komen. Pas na 3,5 maand zoeken kwam deze diagnose."

Femke en haar ouders verbleven maandenlang bijna non-stop in het ziekenhuis. "Zo'n klein kindje laat je namelijk niet alleen. Je leven komt er letterlijk heel anders uit te zien", aldus Harmen. Na het overlijden van hun dochter was er sterk de behoefte het verdriet om te zetten in iets positiefs. "We kunnen geen onderzoeken doen, we kunnen kinderen niet beter maken. Maar we kunnen wel helpen om te faciliteren dat voor andere mensen wel voor elkaar te krijgen."