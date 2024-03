Gijs en Jolanda verloren hun partner aan ALS, nu zijn ze verliefd en halen ze geld op

In de Alkmaarse polder vonden Gijs van Wijk en Jolanda ter Woorst weer de liefde. Dat is bijzonder, want ze leerden elkaar kennen tijdens het ziekteproces van hun beide partners. Jet en Arno, zoals ze heetten, leden allebei aan de zenuwziekte ALS en overleden in 2022. Nu zijn Gijs en Jolanda samen en doen ze vannacht mee aan de ALS Sunrise Walk.

"Maar ook in praktische zin hadden ze veel aan elkaar", vult Jolanda (56) aan. "Dan had Jet bijvoorbeeld een scootmobiel en was Arno benieuwd hoe dat was. Hij wilde er dan ook wel een, want ze wilden allebei zoveel mogelijk zelfstandig blijven."

"Jet en Arno hadden elkaar leren kennen tijdens hun ziekteproces", legt Gijs (63) uit terwijl hij samen met Jolanda door het Alkmaarse polderlandschap wandelt. "Ze spraken af om over hun ziekte te praten en over het proces. Ze maakten dan grappen en hadden veel steun aan elkaar."

ALS is een zenuwziekte waarbij zenuwsignalen naar de spieren langzaam uitvallen, omdat de zenuwcellen niet vernieuwd worden. Uiteindelijk slaat dat ook op de longen en kan je niet meer ademen. De gemiddelde levensduur van iemand met de ziekte is drie tot vijf jaar.

"Gijs stuurde op een gegeven moment een appje waarin hij iets zei als: als je de behoefte hebt om tegen me aan te liggen... En toen dacht ik: wauw. Wat is dit? Gijs, wat doe je nu met mij? Toen zijn we gaan praten en ontdekken of het iets was. En het is iets. Heel bijzonder."

Rollercoaster

Vooral de mix van emoties was voor Jolanda gek om te ervaren: "Ik ging van hoogtepunt naar dieptepunt. Ik werd overwelmd door verliefdheid en vroeg me af of dat kon bestaan naast mijn rouw. Maar toch voelde het goed."

Tekst gaat door onder de foto.