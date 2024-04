Texel tovert dwangsom uit hoge hoed voor Hans Klok

De evenementenvergunning is door de commissie bezwaarschriften besproken. Deze klacht is door de commissie van tafel geveegd. De nieuwe Texelse burgemeester Mark Pol volgt de lijn van de commissie bezwaarschriften waarop de dwangsom nu betaald moet worden. Of Beam Event nog in beroep gaat bij de rechter is niet bekend. De dwangsom was oorspronkelijk 10.000 euro. Maar omdat er geen gehoor werd gegeven aan het eerste verzoek, is de dwangsom opgelopen tot 19.000 euro.

De gemeente kreeg in augustus vorig jaar een melding van buurtbewoners dat er al caravans en units werden geplaatst op de ijsbaan in Den Burg. En dat was drie dagen eerder dan de datum waarvoor een vergunning was verleend. Daarop heeft de gemeente een dwangsom opgelegd.

