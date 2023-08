Luid applaus voor Hans Klok: Illusionist voelt zich welkom op Texel

"Hoe is het Texel? Hebben jullie er zin in?", roept illusionist Hans Klok bij zijn opkomst van zijn eerste show op Texel. "Welkom bij Hans Klok en friends. Het wordt een kort showtje, want zoveel vrienden heb ik niet op Texel", zegt hij met veel gevoel voor humor. Maar het publiek ontving hem met een warm applaus. En Klok belooft waarvoor hij komt: een wervelende show.

Hans Klok gaf een fantastische show. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Het heeft even wat voeten in aarde gehad, voordat Hans Klok naar Texel kwam. Maar aan publiciteit geen gebrek. Want de illusionist werd in vele televisieprogramma's genoemd en er werd veelvuldig over hem in verschillende media geschreven. Aanleiding was een dwangsom van de gemeente Texel die in de clinch lag met de organisatie. Er kwamen klachten omdat de karavaan een paar dagen te vroeg op het eiland was neergestreken. Regels zijn regels, gaf loco-burgemeester van Texel, Cees Hooijschuur, als daaropvolgend als reactie. Dus de organisatie kreeg persoonlijk een brief met een dwangsom van 10.000 overhandigd. Er was zelfs een rechtszaak tegen diezelfde gemeente die voor het evenement een vergunning had afgegeven.

Nadat hij het publiek welkom heeft geheten start Hans Klok zijn show met veel vuur. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Dat zorgde voor de nodige commotie op het eiland. Voor- en tegenstanders mengden zich in de discussie via social media. Dat ging niet zozeer om de show van Hans Klok, maar de locatie waar het plaatsvond: de ijsbaan aan de rand van Den Burg. Een aantal Texelaars vindt deze plek niet geschikt voor evenementen. Na alle media aandacht schreef de loco-burgemeester vrijdag persoonlijk nog een stukje onder het kopje 'Wat ik zeggen wou' in de Texelse Courant. Daarin gaf hij (nogmaals) uitleg waarom hij tot dit besluit gekomen was. "Nu kunnen we wel denken 'ach, laat maar overwaaien'. Maar het zit ons toch dwars, al die negatieve berichtgeving en willen er toch graag op reageren. Niet om ons verhaal te halen, maar omdat wij teveel verdeeldheid ervaren op ons mooie eiland Texel. En dat is het laatste wat wij willen."

"Mensen waren allemaal positief. Ze zeiden ook: Trek je niets aan van de gemeente." Illusionist Hans Klok

Hans Klok zat er niet mee, zo liet hij blijken. "Een beetje reuring is altijd goed", vertelde hij. "Ik was zelf een paar dagen eerder aangekomen en toen zijn we het dorp ingegaan. Mensen waren allemaal heel positief. En ze zeiden ook: Trek je niets aan van de gemeente. Er is hier veel wrijving tussen de bevolking en de gemeente. De gemeente kan ook geen partij kiezen. Dat hele gedoe gaat niet persoonlijk over mij, maar het is iets in het algemeen. Het probleem is dat er nu op dit terrein een evenement komt. En wat komt er dan in de toekomst? Daar is angst voor."

Illusionist Hans Klok gaf een fantastische show op het podium. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Klok wilde graag naar Texel komen. Zijn collega Alberto Althoff die nu met het circus meereist had altijd goede ervaringen op het eiland. Tien jaar lang had hij zijn eigen circus in De Koog en nooit problemen gehad. "Het was ook mijn wens om naar de Waddeneilanden te gaan. Het is zo'n groot spektakel en dan hier heerlijk met je voeten in het gras. Ik verwacht er veel van. Ik hou ervan en ook van de tegenstellingen. Want volgend jaar sta ik weer in Carré."

"Dat zijn puur mensen die op de komma's en punten zitten te pissen." Illusionist Hans Klok

Hij heeft nooit overwogen om niet te komen. "Wij doen het voor het publiek. Het is tegenwoordig een sport om overal tegen te zijn." Klok noemt vrienden als voorbeeld die een reuzenrad in Egmond aan Zee hebben. In de zomer staan ze daar drie maanden. De gemeente is daar ook blij mee en er is geen overlast. "Een bewoner uit Amsterdam kan het rad niet zien vanuit zijn woning. Hij verhuurt een woning in Egmond aan Zee aan anderen. Toch krijgt hij het voor elkaar om dit evenement te verbieden. Dat zijn puur mensen die op de komma's en punten zitten te pissen."

"Het zijn eilanders. Het zijn aparte mensen, maar ook leuke mensen." Illusionist Hans Klok

Klok weet in wat voor omgeving hij speelt. "Het zijn eilanders. Het zijn aparte mensen, maar ook leuke mensen. De gemiddelde Texelaar is bezig met zijn eigen bedrijf en maakt zich niet druk." De illusionist kwam als kind veel op vakantie op Texel met zijn ouders. "Ik ben opgegroeid in Pumerend. Texel is dan redelijk in de buurt."

Een van de toeschouwers vroeg op het podium zijn vriendin ten huwelijk. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Klok was zeer tevreden over zijn show. Het publiek genoot met volle teugen. Er was zelfs gelegenheid om je vriendin ten huwelijk te vragen op het podium. Klok speelde het spel mee en was tevoren op de hoogte gebracht. De toeschouwer mocht meedoen met één van de acts maar de man bleef daarna een beetje zenuwachtig op het podium staan. En toen was daar het moment: Wil je met mij trouwen? Klok kon er om lachen. En het publiek gaf hier ook weer een luid applaus voor. Routine

"We hebben tien dagen niet gespeeld", zegt Klok. "Dan dan moet je altijd even 'inkomen'. Mijn assistenten zeiden: Jij vloog vandaag." Het circus had een week stil gelegen ivm de verhuizing naar een andere locatie. "Dan ga is het ook wel missen", zegt Klok. "Wij moeten ook routine houden, we moeten het blijven doen. Als je het niet bijna iedere dag kan doen, dan moet je het repeteren. En daar heb ik geen zin in."

Na afloop konden mensen nog een drankje of hapje nuttigen. Er was ook gelegenheid om met de illusionist op de foto te gaan. - NH Nieuws/Edo Kooiman

"Ik heb plaatsvervangende schaamte dat ik Texelaar ben." Bezoeker Marielle Aubertijn