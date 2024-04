Nieuw hoofdstuk in voetbalsprookje VNS United: club wint beker 8 jaar na oprichting

'Verenigd Noord Scoort' werd in 2016 opgericht en promoveerde in een razend tempo naar het hoogste niveau. Binnen zes jaar tijd speelde de ploeg in de eredivisie. Ook de ledenaantallen groeiden snel bij de club, die sinds vorig jaar in Sporthal Elzenhagen speelt. "Dit is een droom voor ons", zegt voorzitter Khalid Heyouf. Hij kon de bekerwinst nog niet helemaal bevatten en bleef maar foto's maken van trotse spelers met de trofee. "Het is allemaal zo snel gegaan. Ik ben echt heel trots!"

Het eerste seizoen in de eredivisie begon VNS United met trainer Mo Bouchibti. Halverwege scheidde de wegen tussen hem en de club, waarna een bijzondere ruil plaatsvond. Najib Taki, toen werkzaam bij HV Veerhuys, werd zijn opvolger en Bouchibti maakte de omgekeerde weg. Onder Taki maakte VNS stappen en wint het uiteindelijk de beker. "Soms moet je ook harde keuzes maken. Je bent zo goed als je zwakste schakel", zegt Taki over hoe hij het team richting de eerste prijs heeft geholpen.

"Dit zal de club alleen maar sterker maken", zegt VNS-speler Omar Tissoudali, die met de club de verwachtingen overtreft. "Dit wordt onderschat. Heel veel mensen waren verbaasd dat ik naar VNS ging. Wat ze hebben neergezet met dit team, dat belooft wat."

Tekst loopt door onder de video.