Voetbalsprookje brengt VNS United in zes jaar naar eredivisie: "Klinkt heel simpel"

Binnen zes jaar tijd van oprichting naar eredivisionist. De zaalvoetbalclub VNS United heeft die stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Sinds dit seizoen wordt ook in Amsterdam-Noord eredivisie gespeeld in Sporthal De Weeren.

Verenigd Noord Scoort, waar de afkorting voor staat, omschrijft zichzelf als 'familieclub' met veel spelers uit de wijk. "Toen we begonnen wist ik dat er veel potentie was in Noord", zegt Heyouf, die jarenlang sport buurtmedewerker was in de wijk. "Mijn mede-oprichter had al een eerste elftal en toen zijn we gaan samenwerken. Vervolgens hebben we VNS opgebouwd en hadden we de ambitie om de tweede club in Amsterdam te zijn en dat zijn we nu."

"Het klinkt heel simpel, maar we hebben veel meegemaakt", zegt mede-oprichter Khalid Heyouf, die in 2016 samen met een collega VNS United oprichtte. "We zijn jonge bestuurders, we hadden minimale vrijwilligers dus we hebben bergen verzet om het te realiseren."

"We zijn jonge bestuurders, we hadden minimale vrijwilligers dus we hebben bergen verzet om het te realiseren"

In alle jaren is VNS United gepromoveerd behalve het derde jaar. Momenteel is de club uitgegroeid tot een seniorenvereniging met 150 leden die verdeeld zijn over acht teams. "Veel jongeren uit Amsterdam-Noord komen hier. Het is een beetje ons-kent-ons. Iedereen kent elkaar en dat zie je ook terug in de club, dat is alleen maar mooi."

De eerste twee wedstrijden op het hoogste niveau eindigden in kleine nederlagen voor VNS United. Vorige week gingen de Amsterdammers met 5-4 onderuit tegen Texel '94 en dit weekend was Groene Ster met 5-3 te sterk. Over twee weken komt de ploeg van coach Mo Bouchibti weer in actie en speelt dan tegen Tigers Roermond.