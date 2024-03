Zaalvoetballers VNS United en Os Lusitanos opnieuw tegenover elkaar in intense stadsderby: "Ik verwacht veel spanning"

Na de wedstrijd van eind november vorig jaar sprak Taki zich hard uit over deze kwestie. "Deze mooie sport moet mooi blijven en niet verpest worden door dit soort raar gedrag."

Maatregelen

Tweeënhalve maand later vertelt Taki dat beide clubs de situatie hebben geëvalueerd. "Er zijn afspraken overgemaakt met Os Lusitanos. Alles is nu aangescherpt met meer beveiliging en duidelijkere protocollen. Verder hebben we met de raddraaiers gesproken en daarna hebben zich geen incidenten meer voorgedaan."

Er is misschien sprake van een stadsderby waarbij beide ploegen strijden voor de winst, maar buiten de lijnen hebben de clubs elkaar nodig, vindt Attaibi. "Onze besturen hebben goed contact met elkaar, omdat we allebei inzien dat dit goed is voor het zaalvoetbal van Amsterdam. En dat is het belangrijkste."

VNS United - Os Lusitanos begint om 21.15 uur in sporthal Elzenhagen in Amsterdam-Noord. Na afloop verschijnen de reacties op deze site en later in het weekend de samenvatting.