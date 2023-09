Debutant en kampioenskandidaat Os Lusitanos begint het seizoen met overtuigende winst

Nieuwkomer Os Lusitanos is het nieuwe zaalvoetbalseizoen gestart met een overwinning. In sporthal Calvijn in Amsterdam-West versloeg de thuisploeg Groene Ster Vlissingen met 6-3.

Os Lusitanos is een bekende naam in het Amsterdamse zaalvoetbal, maar buiten de stadsgrenzen is de club nog wat onbekend. Daar moet dit jaar verandering in komen. De debutant in de eredivisie besloot aan het begin van afgelopen zomer te fuseren met ASV Lebo. Laatstgenoemde club speelde al vele jaren in de eredivisie en veroverde zelfs in 2016 de landstitel.

Met Groene Ster Vlissingen trof Os Lusitanos een kwalitatief mindere tegenstander in speelronde één. Dat bleek wel in de openingsfase, al snel leidde de ploeg van trainer Eric de Jongh met 2-0. Daarna werd het wat rommeliger en slordiger. Door een paar mooie individuele acties gingen de Amsterdammers toch rusten met een 4-3 voorsprong.

