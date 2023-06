Zaalvoetbalclub Lebo hoopte op Ajax, maar fuseert nu met Lusitanos: "Alle vertrouwen in"

In het nieuwe zaalvoetbalseizoen gaat eredivisionist ASV Lebo verder als Os Lusitanos. De twee clubs uit Amsterdam-West besloten onlangs te fuseren en hopen op meerdere vlakken de vruchten daardoor te plukken. "Het vrouwenteam van Lusitanos speelt op het hoogste niveau en dat geldt bij Lebo voor het mannenteam", vertelt Mohamed Attaibi. De topzaalvoetballer is één van de stuwende krachten achter de fusie.

Mouad Belhacen dribbelt namens ASV Lebo - Orange Pictures

"Ik begon mijn loopbaan bij Lusitanos en nu is de cirkel weer rond", vertelt Mohamed Attaibi over één van zijn argumenten om weer terug te keren bij de Amsterdamse club. De zaalvoetbalinternational komt over van FC Marlène uit Heerhugowaard. "Daarnaast heb ik het Carlos Martins beloofd. Hij is de oprichter van Lusitanos en is helaas onlangs overleden. Een geweldige man aan wie ik veel te danken heb." "Juiste club" Waar Lebo de afgelopen seizoenen in de top van de eredivisie speelde, daar acteerde Lusitanos in de eerste divisie. "Op een gegeven moment nam de voorzitter van Lebo contact met mij en het bestuur van Lusitanos op", vertelt Attaibi over de eerste gesprekken om de krachten te bundelen. "Het bestuur van Lebo wilde namelijk een stapje terug te doen en zij zagen in ons de juiste club om te fuseren. Dat zagen wij ook wel zitten." Tekst loopt door onder de foto.

De vrouwen van Os Lusitanos veroveren in 2022 de nationale beker - Hans van der Valk/Orange Pictures

Die voorzitter van Lebo is Ronald van Teeffelen. "Na zestien jaar vond ik het wel welletjes. En ons bestuur is ook al wat op leeftijd." Wel blijft Van Teeffelen betrokken bij de nieuwe fusieclub, alleen meer op de achtergrond. "We houden de boel in de gaten en dragen graag onze kennis over, maar het nieuwe bestuur neemt de beslissingen en daar heb ik alle vertrouwen in."

"Ik denk dat het niveau van het zaalvoetbal flink omhoog gaat als profclubs zich over ons gaan ontfermen" Voorzitter ASV Lebo, Ronald van Teeffelen

Ajax Toch was Lusitanos niet de eerste gedroomde partner laat Van Teeffelen aan NH Sport weten. "We probeerden eerst onderdak te vinden bij Ajax. Ik denk dat het niveau van het zaalvoetbal flink omhoog gaat als profclubs zich over ons gaan ontfermen. Niet alleen zaalvoetbal, maar ook over andere sporten. Dat soort omniverenigingen zie je veel terug in Spanje en Portugal. Plus is zoiets goed voor de uitstraling van het merk 'Ajax'. Helaas voor Lebo en het zaalvoetbal zag de Amsterdamse profclub dat niet zitten. "Door de chaos van de afgelopen maanden stond hun hoofd daar niet na denk ik. Misschien gaat dit ooit nog gebeuren in de toekomst." Tekst loopt door onder de foto.

Zaalvoetballer Mohamed Attaibi in actie voor Oranje - Jeroen Meeuwsen/Orange Pictures

Versterkingen Door de fusie hoopt Lusitanos hoge ogen te gooien in de eredivsie. Naast Attaibi komen namelijk ook versterkingen als international Iliass Bouzit (Hovocubo) en Hoessein Jabir (Veerhuys). "De laatste jaren draaide Lebo al bovenin mee en nu met de nodige ervaring erbij hopen we mee te doen om de prijzen", aldus Attaibi. De 35-jarige zaalvoetballer wil zich vanaf nu weer volledig concentreren op het voetbal zelf. "Er staat nu immers een zeer capabel bestuur die uitstekend alle operationele zaken kan uitvoeren." Waar Lebo verder gaat onder de naam van Lusitanos vinden de thuiswedstrijden wel gewoon plaats in de vertrouwde sporthal van het Calvijn College aan de Pieter Calandlaan in Amsterdam-West. Op de bank neemt het trainersduo Eric de Jongh en Raoul Polnaja plaats. De vorige coach van Lebo, Zaid el Morabiti, liet eerder dit jaar al weten te stoppen en zich meer te richten op zijn functie als assistent-trainer bij het Nederlands zaalvoetbalteam.

