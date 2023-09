Oranje-doelvrouw Reitsma bezorgt Os Lusitanos eerste prijs van het seizoen

Na een spannende strijd pakte Os Lusitanos afgelopen weekend de Super Cup ten koste van FC Marlène. Na verlenging stond er 4-1 in voordeel voor de Amsterdamse zaalvoetbalvrouwen. Dat was vooral te danken aan de goalie van Os Lusitanos: Anna Reitsma. "Ik had vandaag wel lekkere reddingen gemaakt."

"Bij Cagemax trainden we niet frequent", vertelt Anna Reitsma over haar transfer van afgelopen zomer. Vorig seizoen speelde de doelvrouw van het Nederlands team bij Cagemax en nu dus voor Os Lusitanos. "Als ik eerste keepster van Oranje wil blijven, dan moet ik trainen en beter worden. En bij Os Lusitanos trainen we twee keer in de week."

Aankomend weekend start de competitie in het zaalvoetbal voor vrouwen.

Bekijk de video voor de reportage.