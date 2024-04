Penaltykiller Anna Reitsma bezorgt Os Lusitanos beker: "Ik voelde het, lekker hoor"

In de finale begon Os Lusitanos heel sterk aan de wedstrijd. Het Marlous Pieëte profiteerde van een grove fout achterin bij Marlène en zette de Amsterdammers op voorsprong. Marlène ging daarna pas voetballen en draaide via Sanne Brand en Juul van der Kolk de wedstrijd in haar eigen voordeel om: 2-1.

Na de pauze drukte Marlène door. Na een fraaie aanval punterde Amy Visser de 3-1 tegen de touwen. Os Lusitanos stuurde de keeper nog het veld in, maar het mocht niet meer baten, zo leek het. In de laatste minuut draaide de wedstrijd volledig om. Lotte Hopman maakte 33 seconden voor het einde de aansluitingstreffer en Gilanne Louwaars dwong in extremis verlenging af 3-3.

Daarin schoot Aike Verschoor al heel snel de 4-3 voor FC Marlène binnen. Drie minuten voor tijd maakte Os Lusitanos opnieuw gelijk via Kim van Velzen: 4-4. Daardoor moesten strafschoppen de beslissing geven. Daarin was Os Lusitanos-keepster Anna Reitsma de uitblinker. "Ik zei jongens: als het penalty's wordt: geen stress."

Nadat Os Lusitanos in 2022 de beker won en Marlène vorig jaar de sterkste was, is nu Lusitanos weer de sterkste in de bekerfinale.