De opvallendste verhalen van NH Sport: coach Marlène met neut op het zwembad in

We strepen de laatste dagen op de kalender af. Altijd een goed moment om terug te blikken op het bijna voorbije jaar. Welke video's, verhalen en gebeurtenissen van NH Sport waren zo mooi, bijzonder of leuk in 2023 dat we ze nog één keer onder de aandacht willen brengen? Een duik in het zwembad na het allereerste landskampioenschap van de zaalvoetbalsters van FC Marlène uit Heerhugowaard.

De eredivisie zaalvoetbal bij de mannen is voor de helft gevuld met ploegen uit Noord-Holland. Het vrouwen zaalvoetbal staat -mede daardoor- in de schaduw. Begin juni is dat wel even anders. Voor het eerst in de clubhistorie viert de vrouwentak van FC Marlène het landskampioenschap. Dat leidt tot uitzinnige taferelen met sterke drank en een duik in het naastgelegen zwembad De Waardergolf.

Ook in het nieuwe seizoen presteert FC Marlène, onder de nieuwe coach Mo Bouchibti, uitstekend. Van de elf competitiewedstrijden eindigden er tien in een zege en werd er alleen tegen Os Lusitanos/Lebo gelijk gespeeld. Ook speelden de vrouwen voor het eerst in de Champions League.