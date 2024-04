Haarlemmers denken mee over CO2-uitstoot: adviezen burgerberaad aangenomen

Volgens deelnemer Ellen van der Weerd is die kritiek onterecht. We spreken af in het Theehuis in de Haarlemmerhout. "We zijn allebei op de fiets", constateert Van der Weerd goedkeurend. "Ik heb zelf geen auto meer, ik doe verder alles met het openbaar vervoer. Dat is omdenken. En we moeten omdenken. Mensen roepen dat je de klimaatverandering moet aanpakken voor je kinderen en kleinkinderen. Nee: je moet het ook voor jezelf doen."

Van der Weerd is een van de ruim honderd Haarlemmers die deelneemt aan het burgerberaad en is er erg over te spreken. "Ik vind dat de gemeente dit goed heeft aangepakt. Ze hebben een groep van 120 Haarlemmers geloot. Een mooie afspiegeling van de samenleving."