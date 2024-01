Heemstede komt er niet uit: burgers moeten helpen bij oplossen van afvalprobleem

Wel of niet thuis afval scheiden? Op die vraag moeten zo'n honderd Heemsteedse burgers antwoord geven de komende maanden. De gemeente schakelt de hulp in van de dorpsbewoners, omdat het de gemeenteraad zelf niet lukt het afvalinzamelingsprobleem op te lossen.

Zo'n 7.000 volwassen inwoners van Heemstede krijgen de komende weken een uitnodiging van de gemeente op de deurmat met de vraag of ze willen meedoen aan een burgerberaad. Het is een gloednieuw initiatief dat onderdeel uitmaakt van een landelijke proef, waar acht gemeenten aan meedoen. Het Heemsteedse burgerberaad beperkt zich nu tot afvalinzameling, maar misschien smaakt het naar meer. Tekst loopt door na de foto.

Een ondergrondse afvalcontainer voor restafval - Foto: NH Media / Paul Tromp

De hoeveelheid restafval in Heemstede is te hoog. Dat is niet goed voor het milieu en niet echt duurzaam. Het is daarom beter om het afval te scheiden. Maar doe je dat thuis of laat je dat pas na het inzamelen in een fabriek doen? "Ik heb thuis verschillende bakken staan. Voor papier, glas, plastic enzovoort. Ik scheid dus thuis al afval. Maar of dat beter is? Ik weet dat de gemeenteraad daar al een tijd niet uitkomt. Het maakt mij niet zoveel uit wat het uiteindelijk wordt, ik lig er niet wakker van", aldus Heemstedenaar Pim Prins. Geen politieke bemoeienis Prins is een betrokken dorpsbewoner en speelde een rol tijdens de eerste stappen die tot het burgerberaad leidden. De gemeenteraad had namelijk behoefte aan het advies van een burgerberaad om zo eindelijk eens tot een oplossing voor het afvalprobleem te komen. Prins juicht het initiatief van harte toe. "Ik vind het fantastisch. Maar ik hoop wel dat het beraad volledig zelfstandig kan werken, zonder enige inmenging van de politiek." Tekst loopt door na de foto.

Heemstedenaar Pim Prins - Foto: NH / Rob Wtenweerde

Mochten er vragen zijn, dan kan het burgerberaad altijd terecht bij twee raadsleden, onder wie CDA-fractievoorzitter Oscar Boeder: "Het is een heel nieuw fenomeen in Heemstede en ik vind het boeiend om er vanaf de zijlijn bij betrokken te zijn. Ik hoop dat we er een succes van kunnen maken." "Ik en Paul Nielen van D66 zijn de aanspreekpunten binnen de gemeenteraad. Ik wil wel benadrukken dat de burgerraad volledig zelfstandig werkt, zonder politieke inmenging", zegt Boeder. Maar kan hij met zijn antwoorden richting de deelnemers aan het burgerberaad toch niet stiekem een beetje sturend zijn? "Daar ligt geen enkel risico. Hun vragen zullen vooral over het proces gaan en zijn niet dermate dat daar politiek getinte antwoorden uit kunnen voortvloeien." Tekst loopt door na de foto.

Een afvalcontainer voor glas - Foto: NH Media / Paul Tromp

In de aanloop naar het eerste burgerberaad droegen Heemstedenaren vier onderwerpen aan. Het afvalprobleem kwam als 'winnaar' uit de bus. Al jaren discussieert de gemeenteraad erover. "Er is geen onderzoek dat zegt 'thuis scheiden is het beste', maar ook niet 'in de fabriek scheiden is het beste'. Alle gemeenten worstelen ermee", legt Boeder uit. Afvalbakken in de tuin of niet? "De meningen onder de inwoners lopen ook erg uiteen. Het gaat ook iedereen aan. Het is bijvoorbeeld kiezen of wil je wel of niet drie afvalbakken in je tuin wilt. Maar hoe moet het dan voor mensen die op één- of tweehoog wonen? In Heemstede is sprake van vergrijzing. Dus het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om even een paar keer naar de ondergrondse afvalcontainers te wandelen", vervolgt Boeder. "Voor de duidelijkheid: dit is gewoon wat er speelt en heeft niks met mijn persoonlijke mening te maken." Tekst loopt door na de foto.

Huisafval - Foto: NH Media