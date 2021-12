Heemstede zamelt overtollig karton in: "Rij vaak rondjes om een lege bak te vinden"

Bewoners uit Heemstede konden vandaag hun extra karton kwijt in een grote container voor het zwembad aan de Sportparklaan. De gemeente heeft de bak, in samenwerking met Meerlanden, neergezet omdat er door de lockdown en de kerstbestellingen veel extra karton en papier in huis is.

Wethouder van Heemstede Annelies van der Have ziet sinds corona een enorme toename in het aantal afval in de regio. "Mensen zijn natuurlijk meer onlineaankopen gaan doen, maar de hele afvalsector staat ook onder druk. Als iemand ziek is, kan diegene niet op de wagen om vuil op te halen en dan stapelt het zich op."

De kartonbakken zijn volgens Heemstenaar Arlette Hauzer dan ook vaak vol. "Ik rij bij voorbaat al naar de stort met mijn karton omdat ik er vanuit ga dat de bakken in de omgeving vol zitten. Ik was blij toen ik zag dat we vandaag hier ons karton kwijt kunnen want ik was toch al van plan om te gaan. En het is hier lekker rustig, bij Meerlanden sta je vaak lang in de rij."

'Altijd vol'

Ook Jan Duinker uit de buurt is te spreken over de actie van de gemeente. "Normaal zijn de containers aardig vol. Dan rij ik een rondje door het dorp om een plek te vinden waar ik het papier kan dumpen. Dus het is heel fijn dat ze dit geregeld hebben."

Volgens wethouder Van der Have doet de gemeente haar best om het overal zo schoon mogelijk te houden. "Het lukt niet altijd even goed zoals we dat zouden willen, maar we zetten alles op alles om te zorgen dat het opgeruimd is."