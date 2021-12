Bijzonder oud schriftje duikt op over Bloemendaal in de Franse tijd

Op de mat van het gemeentehuis van Bloemendaal lag onlangs een klein pakketje, gericht aan burgemeester Elbert Roest. En daar bleek een schriftje in te zitten van meer dan 100 jaar oud. Ene meneer De Waal Malefijt schrijft hierin over de gemeente Bloemendaal in de Franse tijd. Een bijzonder curiosum dat wel aan burgemeester Roest is besteed. "Ik ben historicus en mijn historische hart bloeit als je zoiets krijgt."

Het schriftje is opgestuurd door Johanna De Waal Malefijt, die in Frankrijk woont. Ze vermoedt dat het schriftje van haar betovergrootvader is geweest en heeft het al die jaren bewaard.

Kraantje Lek

Burgemeester Elbert Roest heeft de beschreven pagina's inmiddels uitgebreid bestudeerd en is enthousiast over de gedetailleerde informatie over de ontwikkeling van de Bloemendaalse dorpen in de Franse tijd. "Er staat in waarom Kraantje Lek zo heet en dat er in die tijd al veel mensen uit Amsterdam en Haarlem naartoe gingen. En dan vooral op hartjesdag, de eerste maandag na 15 augustus. Ja, je moet even die taal goed lezen, maar het is natuurlijk prachtig."