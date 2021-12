Splitsen van villa's en landgoederen in Bloemendaal voorlopig toch niet mogelijk

Het omstreden voorstel om het mogelijk te maken om villa's en landgoederen in de gemeente Bloemendaal te kunnen splitsen in meerdere woningen, is gisteravond door de gemeenteraad weggestemd. Opmerkelijk, omdat het een voorstel was dat door de meerderheid van de politiek was opgesteld. Maar het CDA en D66 vinden het toch niet een 'goed doortimmerd' plan.

Terwijl juist in andere gemeenten de splitsing van woningen meer en meer aan banden wordt gelegd, wordt in Bloemendaal al jaren gewerkt aan het voorstel om splitsing toe te staan. "Dat kan nu niet en dat is niet goed voor behoud van de grote panden en het is niet goed voor het optimaal gebruik van de vierkante meters", betoogt Richard Kruijswijk van GroenLinks. Hij stelde eerder in een reportage van NH Nieuws/Haarlem105 dat hij niet zo bang is dat het karakter van Bloemendaal hierdoor verloren zou gaan.

Als groot voorbeeld wordt landgoed Duinlust gegeven. "Dat staat al zo lang te verpieteren", zegt Rob Slewe van Zelfstandig Bloemendaal tijdens de gemeenteraadsvergadering. "Dit voorstel zou betekenen dat er eindelijk iets kan gebeuren."

Projectontwikkelaars

Maar CDA-raadslid Bob van der Veldt heeft zijn partij overtuigd dat er juridische haken en ogen aan het voorstel zitten, waardoor de 'ruimtelijke eenheid van Bloemendaal' in het geding komt. Bovendien vindt de partij dat toch eerst gekeken moet worden hoe bijvoorbeeld buren van dergelijke panden hun zegje kunnen doen als er een splitsingsaanvraag wordt ingediend.

D66 heeft naar eigen zeggen teveel kritiek van bewoners ontvangen en is bang dat er door splitsing Bloemendaal 'een eldorado voor projectontwikkelaars' wordt. "We zien nu al op Funda dat bij panden de mogelijkheid voor splitsing wordt aangegeven en dat daardoor een giga-prijsopdrijving ontstaat", verklaart fractievoorzitter Lex Oude Weernink van D66.