Opgepakte man (67) met verdacht pakketje in bus Amstelveen voorlopig op vrije voeten

Dat zegt de Koninklijke Marechaussee (KMar) tegen NH. Hij wordt nog wel verdacht van bedreiging, benadrukt een woordvoerder, waarvoor hij zich later voor de rechter moet verantwoorden.

De man riep donderdagmiddag rond 13.00 uur op Schiphol Plaza dat hij een bom bij zich droeg, zei de KMar eerder tegen NH. Kort daarna stapte hij op het busstation in Connexxion-bus 300, die via Amstelveen naar Amsterdam Bijlmer Arena zou rijden. Zover kwam de bus niet. De chauffeur van de bus, die vanaf Schiphol vanuit een politiehelikopter was gevolgd, kreeg op de Meander in Amstelveen de opdracht de bus stil te zetten.