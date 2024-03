'Verdacht pakket' in bus is geen explosief, verdachte (67) aangehouden

De politie laat op Instagram weten dat het om een 67-jarige man uit Den Haag gaat.

"Hij was nerveus en liet in een telefoongesprek dingen vallen als 'pakketje' en 'iets dat eerder was mislukt'", vertelt een passagier aan NH-verslaggever Celine Sulsters. "Dus toen begonnen mensen wel te denken: misschien is er iets aan de hand." De man kwam een deel van de rit onrustig over, waarop meerdere passagiers een poging deden om hem te kalmeren.

Uiteindelijk werd de bus van Schiphol naar Bijlmer op de Meander - vlak voor het busstation in het centrum van Amstelveen - stilgezet, meldt de politie op X. De omgeving werd afgezet en het busstation ontruimd. Terwijl agenten op onderzoek uitgingen, cirkelde er lange tijd een politiehelikopter boven het Stadshart.

