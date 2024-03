Balende Echteld na late tegengoal: "Gaan we intern wel even naar kijken"

Voor invaller Jorn Berkhout was de avond nog enigszins geslaagd. De 22-jarige verdediger viel in de tweede helft in en scoorde al snel de gelijkmaker: "Ik stond ook wel behoorlijk vrij. Maar met de nederlaag is die goal helemaal niets waard helaas", baalde de jonge verdediger. Berkhout kampte veel met blessureleed de laatste jaren maar lijkt nu op de weg terug: "Het is natuurlijk fijn dat ik weer minuten kan maken. Hopelijk zet die lijn zich voort."

Wijze lessen

Jong AZ domineerde een groot gedeelte van de wedstrijd in Doetinchem. Tot tevredenheid van Echteld: "Ik was verbaasd dat wij zoveel controle hadden. Zonde dat die goal nog valt. Ik kan eigenlijk niet eens boos zijn op die jongens. Maar we moeten wel veel meer gif hebben als we in de zestien van de tegenstander zijn", besluit de oefenmeester.