Alkmaars 431ste kaasmarktseizoen begonnen: "Yes, we mogen weer"

Het seizoen van een van de bekendste tradities in Alkmaar is weer begonnen: de kaasmarkt. Dit jaar wordt het alweer jaargang nummer 431. De kaasdragers en hun gilde zijn immaterieel erfgoed. Door het luiden van de kaasbel, iets wat je een keer in je leven mag doen, opende de Alkmaarse acteur Hamza Othman de eerste kaasmarkt van dit jaar.