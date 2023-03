Zangeres Karsu luidt eerste Alkmaarse kaasmarkt in: "Ik ben allergisch, maar wil alles eten"

Een plein vol Alkmaars goud, met dragers en kaasmeisjes, handelaren en marktmeesters: de aftrap van de traditionele Kaasmarkt op het Waagplein is begonnen. Onder luid gejuich en geklap luidde zangeres Karsu met de kaasbel vanmorgen het kaasmarktseizoen in.

"Toeristen, Alkmaarders en mensen uit de wijde omgeving weten hun weg weer te vinden naar het Waagplein. Tijdens de opening van het seizoen is het altijd een feestje in Alkmaar. Vanwege de voorjaarsvakantie en Pasen zie je op de wegen alweer veel Duitse kentekens", vertelt de aanwezige verslaggever Samantha Groot tegen NH Radio.

Ondanks de serieuze ondertoon, vermaakt ze zich prima op de markt. "Het is heel leuk. Eigenlijk zou iedereen dit eens moeten zien. Ik krijg veel geschiedenis mee en heb veel geleerd over kaas. De beste Turkse kaas maak je ook met Nederlandse melk."

Zangeres, columnist en 24Kitchen-chef Karsu mocht het landelijke kaasmarktseizoen openen. Ze verloor meerdere familieleden tijdens de aardbeving in Hatay. De opbrengst van haar pas uitgebrachte kookboek bestseller Karsu’s Kitchen gaat dan ook naar de slachtoffers in het rampgebied. "Ik sta hier vandaag uiteindelijk voor één doel, en dat is aandacht vragen voor mijn familie en de andere slachtoffers."

In de 18e eeuw werd vier dagen per week een kaasmarkt gehouden. In 1916 werd volgens Stichting Evenementen Waagplein gemiddeld driehonderd ton kaas per marktdag omgezet. De markt duurde toen tot één uur 's nachts.

Sinds 1939 is Alkmaar de enige stad in Nederland waar kazen nog traditioneel worden verhandeld. De kaasmarkten op het Waagplein zijn er vanaf de eerste vrijdag in april tot en met de eerste vrijdag in september. In 1901 werd het Waagplein voor de laatste maal vergroot. Tegenwoordig staat het plein tijdens de Kaasmarkt vaak vol met toeristen.