Eerste kaasmarkt direct bezoekersmagneet: "Lusten moeten opwegen tegen de lasten"

Voor het eerst in twee jaar tijd trapt de bel van de Alkmaarse kaasmarkt het toeristische seizoen af. Fijn voor lokale ondernemers, maar soms ook lastig voor bewoners: "Het is super druk. Ik kan amper mijn deur uit, dan rol je over de toeristen heen", vertelt één van hen aan NH Nieuws.

De afgelopen twee kaasmarktloze jaren - op eentje in oktober 2021 na - waren dan ook een behoorlijke domper voor de toeristische sector: "Het was heel lastig", vertelt Melanie Goudsblom, marketingmanager bij Alkmaar Marketing. "Maar we kijken gelukkig weer vol enthousiasme naar de zomer."

"We kijken continu naar de impact die het toerisme heeft op mensen die wonen in de binnenstad"

Samen met de gemeente probeert Alkmaar Marketing ervoor te zorgen dat de 'lusten van het toerisme opwegen tegen de lasten', vertelt Goudsblom. "Het is hier gelukkig niet zo druk als in Amsterdam, maar we kijken wel continu naar de impact die het toerisme heeft op mensen die wonen in de binnenstad."

Is de stad volgens hen te druk? Dan worden er maatregelen genomen, aldus Goudsblom. "Zo houden we de kaasmarkt in de zomer niet alleen op vrijdag, maar ook op dinsdagavonden. Zo spreiden we het aantal bezoekers beter."

