Nu ook camera bij woning belaagde joodse vrouw in Amstelveen: "Laat me niet wegjagen"

Shirli's dochter dient in het Israëlisch leger en is in die rol betrokken bij de inval in Gaza. Nadat gegevens van Shirli en haar dochter online waren gezet, werd ze eerst online en later op haar werk - waar ze op dat moment niet was - bedreigd.

Flyers

Op haar werk werden folders met foto's en personalia gedeeld. "Buurtbewoners opgelet: er woont een kindermoordenaar in de buurt", stond er op de flyers, die ook tijdens de actie van afgelopen woensdag bij haar huis zijn verspreid.

Ze zegt dat ze het inmiddels 'een plekje heeft kunnen geven', maar thuis voelt ze zich allesbehalve prettig. "Als ik thuis ben, gaat m'n hart tekeer." Toch heeft ze nog geen moment overwogen haar huis te ontvluchten. "Ik laat me niet wegjagen."

Doxing

Shirli zegt inmiddels aangifte te hebben gedaan van doxing tegen vijf mensen achter Instagramaccounts waarop haar dochter wordt geëxposed. "Het is van de zotte wat ze de joodse gemeenschap hebben aangedaan." Tekst loopt door onder het kader.